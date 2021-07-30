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Дом. Семья30 июля 2021 17:25

Американские раки угрожают Ленобласти после поедания финских собратьев

Экологи соседней страны уже бьют тревогу
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Российским ракам угрожает опасность из Финляндии.

Российским ракам угрожает опасность из Финляндии.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Опасность пришла откуда не ждали: американские, они же сигнальные раки, расплодившиеся в реках и озерах Финляндии, угрожают соседним с Суоми регионам России, в том числе Ленобласти и Петербургу. Причем американские раки не только пожирают своих менее сильных европейских собратьев, но и переносят опасную болезнь.

- В финском регионе Северная Сатакунта развернулась масштабная битва за население местных водоемов. С одной стороны – аборигены, с другой – американские сигнальные раки, которые мало того, что пожирают окружающую флору и фауну, так еще и переносят безопасную для себя, но смертельную для прочих рачью чуму, - пишет «Мойка 78».

Сейчас, по данным финских СМИ, борьба с американскими пришельцами идет в приграничном с Россией озером Венесъярви, которое связано водным путем с Вуоксой.

Если не остановить раков там, то американские раки доберутся до Ленобласти с Петербургом и тогда местной фауне придется очень туго.