Американские раки угрожают Ленобласти после поедания финских собратьев

Российским ракам угрожает опасность из Финляндии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Опасность пришла откуда не ждали: американские, они же сигнальные раки, расплодившиеся в реках и озерах Финляндии, угрожают соседним с Суоми регионам России, в том числе Ленобласти и Петербургу. Причем американские раки не только пожирают своих менее сильных европейских собратьев, но и переносят опасную болезнь.

- В финском регионе Северная Сатакунта развернулась масштабная битва за население местных водоемов. С одной стороны – аборигены, с другой – американские сигнальные раки, которые мало того, что пожирают окружающую флору и фауну, так еще и переносят безопасную для себя, но смертельную для прочих рачью чуму, - пишет «Мойка 78».

Сейчас, по данным финских СМИ, борьба с американскими пришельцами идет в приграничном с Россией озером Венесъярви, которое связано водным путем с Вуоксой.

Если не остановить раков там, то американские раки доберутся до Ленобласти с Петербургом и тогда местной фауне придется очень туго.