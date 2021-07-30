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Происшествия30 июля 2021 17:43

Житель Ленобласти связал скотчем и изнасиловал заночевавшую у него девушку

За это мужчина получил 5,5 лет колонии
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд дал 5,5 лет насильнику из Ленобласти.

Суд дал 5,5 лет насильнику из Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бокситогорский городской суд Ленобласти вынес приговор 41-летнему местному жителю, который связал скотчем и изнасиловал заночевавшую у него дома девушку. Мужчину обвиняли сразу по четырем статьям.

- По данным следствия, утром 27 января 2020 года злоумышленник, после совместного употребления спиртных напитков накануне в компании знакомых у него дома, воспользовавшись тем, что одна из девушек осталась у него ночевать, связал потерпевшей руки и ноги липкой лентой «скотч» и, угрожая убийством, подверг сексуальному насилию,- сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России по Ленобласти.

Пострадавшая смогла обратиться в полицию, ее обидчика задержали и арестовали. Мужчине предъявили обвинение по статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Угроза убийством» и «Незаконное лишение свободы».

Насильнику грозил серьезный срок, но суд дал ему 5,5 лет в колонии общего режима.