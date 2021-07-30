Соревнование по триатлону ограничит движение транспорта 1 августа в Петербурге

На Крестовском острове перекроют некоторые улицы из-за соревнования по триатлону. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о серьезных ограничениях в воскресенье, 1 августа, из-за проведения соревнования по триатлону. Карту перекрытий предоставили организаторы турнира. В основном, автомобилистам придется потесниться на Крестовском острове. Из-за этого изменится движение маршрутов автобусов.

Карта перекрытий для транспорта. Фото: предоставлено организаторами

- Автобус № 10: от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Петроградской ул., далее по Петроградской ул., Крестовскому пр., Спортивной ул., Морскому пр. в обратном направлении до конечной остановки «Балтийский вокзал»; Автобус № 14: от конечной остановки «Метро «Выборгская» по действующей трассе до Новоладожской ул., далее по Новоладожской ул., ул. Красного Курсанта, Корпусной ул. в обратном направлении до конечной остановки «Метро «Выборгская»;, - передает пресс-служба Смольного.

Что касается автобуса №25, то он поедет от Белоостровской улицы до Петроградской улицы, а затем по Петроградской, Крестовскому проспекту, Спортивной улице и Морскому проспекту в обратном направлении до конечной.