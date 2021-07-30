Комздрав Петербурга заявил об отсутствии смертей после прививки от коронавируса

В Петербурге, по словам властей, нет ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комздраве Петербурга заявили, что в городе еще не зарегистрировали ни одного случая смерти, которая бы стала следствием сделанной прививки от коронавируса. По словам главы комитета Дмитрия Лисовца, вакцина может не дать 100% защиты от инфекции, но зато серьезно сокращает риск тяжело переболеть COVID-19.

Однако определенное количество смертей после прививки в Северной столице все-таки есть, но они, как заверяют власти, связаны с хроническими заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми. На патологии наслоился и преклонный возраст некоторых умерших.

- Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе – благодаря прививке, - подчеркивает Лисовец на своей рабочей странице во «Вконтакте».

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