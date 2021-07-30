Петербуржцев предупредили об отключении фонтанов в случае купания на День ВДВ

Петербуржцев попросили не купаться в фонтанах в День ВДВ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителей Санкт-Петербурга попросили не купаться в городских фонтанах во время Дня ВДВ, который в этот раз приходится на понедельник. В случае нарушений специалисты «Водоканала» будут вынуждены отключить сооружение – беспокоятся за здоровье участников праздника и состояние самих объектов. Контролировать десантников будут правоохранительные органы, пообещавшие усилить охрану фонтанов.

- Помимо всего купание в фонтанах негигиенично. Оборотное водоснабжение фонтанов не предусматривает процесса обеззараживания воды: такие требования предъявляются только к бассейнам, предназначенным для купания и занятия спортом, - взывают к разуму десантников и других отдыхающих в пресс-службе «Водоканала».

К слову, массовые мероприятия на День ВДВ в Петербурге отменили. Да, все из-за коронавируса.