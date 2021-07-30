Смольный хочет прививать по 40 тысяч петербуржцев в сутки

В Петербурге можно вакцинировать по 40 тысяч человек в сутки, было бы желание горожан. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга хотят, чтобы ежедневно в городе вакцинировались по 40 тысяч человек. Пока что суточное число прививок составляет чуть более 30 тысяч, что тоже неплохо, но мощности системы здравоохранения способны на большее. Тем более в августе в Северной столице откроется самый большой пункт вакцинации – в ТЦ «Галерея», рассчитанный на 1 тысячу инъекций.

- В июле первым компонентом вакцинировались более 400 тысяч петербуржцев. Всего с начала массовой вакцинации иммунизированы 1,3 млн человек. В среднем в день проводится более 30 тысяч инъекций. Мощность работающих прививочных пунктов рассчитана на 40 тысяч человек в день – есть ресурс для наращивания вакцинации, - подчеркивают в пресс-службе Смольного.

К слову, Комздрав опубликовал список 109 адресов прививочных пунктов, где в наличии есть новенькая вакцина «Спутник Лайт».