Власти Петербурга назвали сроки поставки вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

В Петербург в ближайшие две недели поставят "ЭпиВакКорону" и "КовиВак". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном назвали сроки поставки в Санкт-Петербург вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которых нет в наличии уже около месяца. Напомним, сейчас в городе есть в избытке две версии «Спутника» – двухкомпонентная прививка и однокомпонентная под названием «Лайт» (список адресов по ссылке – Прим. Ред.). Власти надеются вакцинировать минимум по 40 тысяч человек в сутки в скором времени. Разнообразие доступных прививок в этом явно поможет.

- Запас вакцины в Петербурге составляет более 125 тысяч комплектов доз. Организованы регулярные поставки. На следующей неделе ожидается поставка 91 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». По планам, в течение ближайших двух недель в город доставят «Спутник», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона», - сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Добавим, что с октября для некоторых категорий населения Северной столицы введут обязательную вакцинацию.