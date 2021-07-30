Режим ЧС отменили в Карелии после стабилизации обстановки с лесными пожарами

В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Фото: Оперштаб Карелии

В Карелии отменили режим ЧС, который ввели из-за лесных пожаров. Обстановка в регионе чуть стабилизировалась. Число действующих пожаров снизилось до 13, уменьшилась и их площадь – 13 919 га, это Муезерский, Калевальский, Беломорский, Пряжинский и Суоярвский районы. К счастью, десять пожаров уже локализовали. Огонь тушат более 550 человек и 100 единиц техники, в том числе с воздуха.

- При этом на территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим: ограничено посещение гражданами лесов на территории Лоухского, Калевальского, Кемского, Беломорского и Муезерского районов, - передает пресс-служба правительства республики.

Власти заверяют, что спасателям МЧС, военным и добровольцам удалось потушить все пожары, угрожавшие населенным пунктам.