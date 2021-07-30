Милонов призвал выдворить из Петербурга женщину, прогонявшую со двора детей с аутизмом

Милонов обрушился с критикой на женщину, выступившую против игр детей с аутизмом в ее дворе в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Виталий Милонов прошелся «катком» по женщине, которая пыталась выгнать со двора в Петербурге детей с аутизмом. Напомним, история вмиг стала известна на всю страну. Детей-инвалидов поддержали звезды России, а горе-бабушку принялись травить в соцсетях. Не мог оставить инцидент без комментария и Милонов. В эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM депутат Госдумы обрушился с критикой на даму.

- Это единичный случай для Петербурга. Эта бабища… Я уверен, что она не петербурженка. Ее надо выгнать из Петербурга! Лишить прописки эту выдру! Ведьма она! – выпалил Виталий Милонов. – Почему общество ее заклевало? Ну, люди сами на себя смотреть не хотят, и все набросились, но справедливо. Это как с Кокориным и Мамаевым, олицетворявших мажоров. Вот эта женщина олицетворяет «яжемать». Но нельзя превращать человека в символ зла. Да, она поступила нехорошо.

Депутат также добавил, что выступает против навязчивого инклюзивного образования.