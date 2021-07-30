Суд арестовал шестерых участников массовой драки уроженцев Чечни и Таджикистана в Петербурге

В Петербурге арестовали шестерых участников массовой драки у гостиницы "Белые ночи". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге арестовали шестерых участников массовой драки, произошедшей у гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков. Напомним, конфликт произошел среди двух больших групп, уроженцев Чечни и Таджикистана. Мужчины поссорились на бытовой почве. В итоге десятки мигрантов сцепились друг с другом. На место оперативно прибыла полиция и принялась разнимать драчунов, а также составлять на них административные протоколы за мелкое хулиганство. В этот момент шестеро самых непослушных попытались оказать сопротивление.

За споры с правоохранительными органами герои драки и отправились за решетку. Но временно – арест административный.

- Шестеро граждан категорически отказывались предоставлять документы полиции, а также отказывались проследовать в патрульный автомобиль. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток всем, кроме двух человек, которым достались по 13 суток, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.