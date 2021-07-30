Коммунальщики срезали 20-летнюю стену из винограда на доме в Приморском районе

20-летнюю стену из дикого винограда срубили на доме в Петербурге. Фото: vk.com/primorsky.online

Жители дома №1 на Долгоозерной улице в Санкт-Петербурге пожаловались в соцсетях на коммунальщиков, которые срезали стену из винограда, украшавшую балконы у одной из парадных. По словам возмущенных людей, лозе ни много ни мало 20 лет. Зеленая стена за это время стала украшением дома, а жители помогали расти ей выше и выше. Теперь же, после заботливых сотрудников ЖКС №1310, стволов нет, как и шансов на дальнейшую жизнь растения.

Зеленая красота почему-то не понравилась коммунальщикам. Фото: vk.com/primorsky.online

- Никому из соседей, на чьих балконах располагался виноград, он не мешал. Сегодня председатель нашего ЖКС №1310 Слуцкий Виктор Аркадьевич проводил «благоустройство» у нашего подъезда, наврал нам, что уберет сухие ветки винограда, - возмущаются местные жители в группе «Приморский Онлайн» во «Вконтакте».

Если верить словам одной из активистки дома, председатель ЖКС сообщил ей по телефону, чтобы жители сажали все, что им нравится, исключительно на даче. К моменту публикации заметки гневный пост набрал 200 комментариев, кроме этого люди пожаловались на произвол губернатору на его странице во «Вконтакте».