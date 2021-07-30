Пьяному мужчине выстрелили в лицо у станции метро «Сенная площадь»

В Петербурге у метро "Сенная площадь" пьяному мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прохожий выстрелил из газового пистолета в лицо пьяному мужчине у станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел примерно в 18:30. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую помощь. Нападавшего оперативно задержали и доставили в отдел. За свою нетерпимость он получил уголовное дело по статье за хулиганство. Это до 7 лет лишения свободы, в худшем случае.

- 26-летнего владельца газового пистолета задержали. Сотрудники полиции установили, что раненый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, в результате чего второй мужчина выстрелил в него, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Что касается пьяного скандалиста, то после струи перцового газа его доставили в медучреждение. О состоянии пострадавшего не сообщается.