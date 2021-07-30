Смольный обещает сохранить работникам «Метростроя» должности и зарплату при переходе в новую компанию

Власти Петербурга проследят за сохранением рабочих мест сотрудников "Метростроя" при переходе в "Метрострой Северной столицы". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном пообещали сохранить коллектив работников «Метростроя» в Петербурге при переходе в новую компанию под названием «Метрострой Северной столицы». Напомним, старую организацию вот-вот объявят банкротом. Что касается новой компании, то 65% ее акций принадлежит непосредственно городу, чтобы больше не было срыва сроков по строительству новых станций.

Вопрос переоформления всех рабочих решится в скором времени. Им обещают оставить текущие должности, а зарплату сделать стабильной.

- Мы должны сохранить высокопрофессиональный коллектив метростроителей с уникальными компетенциями, чтобы как можно скорее возобновить, а в ближайшей перспективе и ускорить работы по строительству метро в нашем городе, - пишет вице-губернатор Максим Соколов на своей рабочей странице во «Вконтакте».