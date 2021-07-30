Масочный режим в метро Петербурга продлили по 29 августа 2021 года

В Петербурге продлили до конца лета масочный режим в метрополитене. Фото: Артем КИЛЬКИН

В метрополитене Санкт-Петербурга сообщили о продлении масочного режима по 29 августа 2021 года. Соответствующее изменение внесли в главное коронавирусное постановление города, подписанное губернатором Александром Бегловым. Напомним, в остальном Северная столица встретила ряд послаблений вроде открытия фуд-кортов в ТЦ и аттракционов. А вот в подземке меры безопасности остаются те же, как и в любом общественном месте кроме улицы.

- Обращаем ваше внимание на то, что режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории метрополитена продлен по 29.08.2021 года, - сообщается на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

Добавим, что с октября 2021 года в Северной столице вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, в том числе работников из сферы торговли.