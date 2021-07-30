В Смольном раскрыли размер призовых для олимпийских чемпионов из Петербурга

Стало известно, сколько заработают денег олимпийские чемпионы из Петербурга. Фото: REUTERS

Стал известен размер денежной выплаты, которая полагается олимпийским призерам, представляющим Санкт-Петербург на Играх в Токио. Напомним, от Северной столицы в Японии выступает около 40 спортсменов, некоторые из них уже отметились – например, Мадина Таймазова героически взяла «бронзу» в дзюдо.

- У нас есть определенные денежные выплаты за золотые, серебряные и бронзовые медали и спортсмену, и тренеру. За золотую медаль мы выделяем пять млн, 2,5 млн – за серебро, 1,5 млн – за бронзу и столько же тренеру, - поделился с «Невскими Новостями» вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Вдобавок каждого спортсмена ждет торжественное поздравление в Смольном. Власти уже довольны выступлением уроженце города на Неве.

К слову, Борис Пиотровский недавно побывал на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM, где рассказал о дальнейшей судьбе «Ленфильма».