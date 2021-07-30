Численность населения Ленобласти выросла до 1,9 млн человек

В Ленобласти выросла численность населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области увеличилось общая численность населения. Власти со ссылкой на Росстат сообщают, что в 47-м регионе теперь проживает 1,9 млн человек. По мнению областного правительства, это произошло из-за прироста количества мигрантов и хорошей рождаемости.

- В городах Ленобласти живут 1 млн и 279,5 тысячи человек, а в деревнях и селах - 620,6 тысячи. Такие данные на 1 июня приводит Росстат, - передает пресс-служба правительства 47-го региона.

К слову, вскоре в Ленобласти стартует сельскохозяйственная микроперепись.