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Общество30 июля 2021 23:04

Численность населения Ленобласти выросла до 1,9 млн человек

Власти считают, что это благодаря высокой рождаемости и прироста мигрантов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти выросла численность населения.

В Ленобласти выросла численность населения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области увеличилось общая численность населения. Власти со ссылкой на Росстат сообщают, что в 47-м регионе теперь проживает 1,9 млн человек. По мнению областного правительства, это произошло из-за прироста количества мигрантов и хорошей рождаемости.

- В городах Ленобласти живут 1 млн и 279,5 тысячи человек, а в деревнях и селах - 620,6 тысячи. Такие данные на 1 июня приводит Росстат, - передает пресс-служба правительства 47-го региона.

К слову, вскоре в Ленобласти стартует сельскохозяйственная микроперепись.