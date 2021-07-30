Личные вещи Набокова передали Пушкинскому дому в Петербурге

В Пушкинский дом Петербурга прибыл уникальный архив писателя Набокова. Фото: СЗТУ

В петербургский Пушкинский дом (ИРЛИ РАН) прибыли личные вещи писателя Владимира Набокова. Уникальный архив из Швейцарии проверяли больше месяца на таможне. В коллекцию входит более 10 тысяч предметов: различных документов вроде книг, кинопленок, фотографий от семьи известного литератора. Все это добро содержит важные документальные сведения о жизни писателя.

Переговоры по передаче бесценных для русской культуры вещей шли очень долго. Фото: СЗТУ

- Больше месяца специалисты Пушкинского дома под таможенным контролем на складе временного хранения осуществляли кропотливую работу по установлению содержащихся в архиве предметов и документов, - передает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

В архиве есть разнообразные фотографии, кинопленки и печатные рукописи. Фото: СЗТУ

К слову, переговоры по передаче архива велись достаточно долго и непросто. Но бесценный для русской культуры груз все-таки успешно прибыл в Северную столицу.