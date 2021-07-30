Самого буйного участника массовой драки мигрантов в Петербурге отправили в СИЗО

В Петербурге отправили в СИЗО участника массовой драки возле гостиницы с мигрантами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО самого буйного участника массовой драки уроженцев Чечни и Таджикистана, которая произошла возле гостиницы в Невском районе Петербурга. Напомним, в потасовке приняли участие около 70 человек. Шестерых из них ждал административный арест на срок от 10 до 13 суток. А вот в отношении двух драчунов возбудили уголовные дела. Одного из них уже поместили под стражу – минимум до 27 сентября 2021 года.

- Азизмамадов 28 июля совместно с Азимшоевым, находясь у д. 54, корп. 1 по проспекту Большевиков, незаконно грубо нарушили общественный порядок, а также совершили хулиганство с применением насилия, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Теперь хулигану и его товарищу грозит до семи лет лишения свободы.

Также, как сообщили в ГУ МВД России, в результате полицейской проверки 166 постояльцев гостиницы привлечены к административной ответственности за различные правонарушения. При этом 33 правонарушителя по ходатайству полиции получили наказание в виде административного ареста сроком до двух недель.

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