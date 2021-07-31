Мужчина, выстреливший в лицо пьяному скандалисту на Сенной площади, объяснил свой поступок

Появились новые подробности выстрела в лицо мужчине у метро "Сенная площадь" в Петербурге. Фото: vk.com/13separ

Мужчина, выстреливший в лицо пьяному скандалисту у станции метро «Сенная площадь» в Петербурге, объяснил свой поступок. Напомним, ранее полиция сообщила о задержании владельца аэрозольного пистолета и возбуждении в отношении него уголовного дела по статье за хулиганство. Раненого госпитализировали в больницу, у него диагностировали сильное опьянение. По словам выстрелившего – наркотическое.

- Я выстрелил из аэрозольного устройства Пионер свето-шумовым боеприпасом. Заступился за девушку с ребенком на Сенной площади. Наркоман толкнул ее и крыл матом, а до этого ударил другого прохожего. Есть куча свидетелей. Перед случившимся я сообщал сотрудникам метро-полиции о том, что молодой человек вел себя неадекватно, но они не отреагировали, - пишет Егор на своей странице во «Вконтакте».

Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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