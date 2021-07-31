Полиция задержала мужчину, пытавшегося задушись соседку ради ограбления в Петербурге

25-летний мужчина подозревается в тяжком преступлении. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Москве задержали 25-летнего мужчину, уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его подозревают в грабеже в начале лета в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Как установило следствие, 9 июня задержанный, проживавший на тот момент в комнате одной из квартир дома 9 по улице Пражской, попытался задушить проживающую в другой комнате этой же квартиры 55-летнюю женщину, - рассказали в полиции.

После этого, решив, что женщина уже мертва, мужчина сорвал с потерпевшей золотую цепочку, а также похитил из комнаты 50 тысяч рублей и мобильный телефон. После чего, прихватив все награбленное, сбежал. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвал шестилетний ребенок потерпевшей, который по возвращению с прогулки обнаружил мать на полу в комнате без сознания.

10 июля полиция возбудила уголовное дело о грабеже. Подозреваемый задержан в Москве.