Грозы обрушатся на Ленобласть ночью 31 июля

МЧС предупредило о грозе в Ленобласти 31 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ленинградскую область надвигаются грозы. В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что в субботу, 31 июля, погода начет портиться с самого утра.

- С 8 до 11 усилится юго-западный, западный ветер до 15 м/с. А ночью пройдут грозы с кратковременным усилением ветра, - предупредили в МЧС.

Спасатели напомнили, что в такую погоду повышается вероятность ДТП, авиапроисшествий, аварий на железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ, повреждений на линиях электропередач и линиях связи, природных пожаров, а также подтоплений.

Они призывают не использовать открытый огонь и не разводить костры на природе. По возможности не выходить из дома и не оставлять окна открытыми. На улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Укрываться под деревьями не стоит, так как это опасно. Лучше найти сухую яму или траншею. Купаться в водоемах небезопасно.