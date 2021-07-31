В Петербурге задержали организаторов незаконного игорного заведения

В Петербурге обнаружили еще одно незаконное игорное заведение. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Северной столице прикрыли незаконный игорный клуб в Кировском районе. 29 июля правоохранители задержали 41-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, которые подозреваются в организации злачного места. Об этом сообщили в субботу, 31 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Правоохранители провели обыск в одной из квартир по улице Зайцева, дом 9, и изъяли 30 игровых автоматов, а также 1 ноутбук, - рассказали правоохранители.

На момент обыска в игорном зале находились четыре человека и два сотрудника незаконного заведения.

Возбуждено уголовное дело. Организаторам подпольного клуба грозит до двух лет лишения свободы.