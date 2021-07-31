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Общество31 июля 2021 11:55

Дожди и грозы ожидаются в Петербурге 31 июля

Температура воздуха понизится на 1-2 градуса
Агния ПЕРОВА
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В Северную столицу пришли дожди.

В Северную столицу пришли дожди.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В субботу, 31 июля, Северную столицу ожидают кратковременные дожди, возможны грозы. Как отметил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook, погоду определит тыловая, холодная часть циклона, центр которого выйдет в акваторию Белого моря.

- Температура воздуха составит +20…+22 градуса, по области +18…+23 градуса. Такие значения на 1-2 градуса ниже климатической нормы, - отметил синоптик. - Ветер будет порывистым, 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Также Михаил Леус обратил внимание на то, что непогода ждет Петербург и следующие три дня. Возможны осадки и температура воздуха до +23.