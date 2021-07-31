Электрички встали под Петербургом из-за обрыва контактных линий

В движении электричек в сторону Киришей произошел сбой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за обрыва контактных линий в субботу, 31 июля, две электрички в направлении Киришей встали под Петербургом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги отметили, что из-за неисправности контактной сети задержались два электропоезда: №6125, следующий по маршруту Будогощь – Обухово, и №6372 из Санкт-Петербурга в Будогощь.

Среднее время задержки двух электропоездов - более 2 часов. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.