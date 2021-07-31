1915 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Петербурге на 31 июля. Фото: t.me/koronavirusspb.

Федеральный портал «Стопкоронавирус» опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом. Так, за минувшие сутки выявлено еще 1915 новых случаев. Всего с начала пандемии коронавирусом в Северной столице заболели 528726 человек.

К счастью, 503621 из них выздоровели (+1931 за сутки). Скончалось из-за ковида уже 19 245 петербуржцев. Медики зафиксировали за сутки 74 новых смертей.

Обследовали на наличие коронавирусной инфекции за последние 24 часа еще 29 099 человек.