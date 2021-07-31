Более 29 тысяч петербуржцев за сутки обследовали на коронавирус

Петербургские медики продолжают обследовать горожан на ковид Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обследование горожан на коронавирус продолжается в Санкт-Петербурге. За вчерашние сутки прошли тестирование более 29 тысяч человек. Такие цифры на утро субботы, 31 июля, публикует городской оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29099 человек, - отметили в пресс-службе Смольного.

Также, операторы единой региональной информационно-справочной службы «122» обработали за минувшие 24 часа 16834 вызовов, связанных с коронавирусом.