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Здоровье31 июля 2021 13:37

Более 29 тысяч петербуржцев за сутки обследовали на коронавирус

Такие данные на утро 31 июля приводит городской оперштаб
Агния ПЕРОВА
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Петербургские медики продолжают обследовать горожан на ковид

Петербургские медики продолжают обследовать горожан на ковид

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обследование горожан на коронавирус продолжается в Санкт-Петербурге. За вчерашние сутки прошли тестирование более 29 тысяч человек. Такие цифры на утро субботы, 31 июля, публикует городской оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29099 человек, - отметили в пресс-службе Смольного.

Также, операторы единой региональной информационно-справочной службы «122» обработали за минувшие 24 часа 16834 вызовов, связанных с коронавирусом.