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Происшествия31 июля 2021 14:35

Вблизи крепости Орешек перевернулось судно с тремя пассажирами

Двоих спасли, а третий погиб
Агния ПЕРОВА
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В Ленобласти несчастный случай, есть погибшие.

В Ленобласти несчастный случай, есть погибшие.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства несчастного случая на воде. По предварительной информации, сегодня, около 13 часов, вблизи крепости Орешек, которая находится на территории Кировского района, перевернулось маломерное судно.

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР сообщили, что на борту находилось три пассажира.

- Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось, - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Тело погибшего нашли.