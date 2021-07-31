Вблизи крепости Орешек перевернулось судно с тремя пассажирами

В Ленобласти несчастный случай, есть погибшие. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства несчастного случая на воде. По предварительной информации, сегодня, около 13 часов, вблизи крепости Орешек, которая находится на территории Кировского района, перевернулось маломерное судно.

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР сообщили, что на борту находилось три пассажира.

- Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось, - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Тело погибшего нашли.