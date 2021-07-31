КГИОП подаст в суд на собственника дачи Кривдиной под Петербургом

Башня дачи Кривдиной, где живет многодетная семья, обрушилась. Фото: vk.com/romanmironov1980.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подает заявление в полицию на собственника дачи Кривдиной под Петербургом – ООО «Норд отель» - после того, как там обвалилась башня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Председатель КГИОП Сергей Макаров прибыл в субботу, 31 июля, на место обрушения. После этого было решено обратиться с заявлением в ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга. Комитет уверен, что собственник ООО "Норд Отель" нарушил статьи об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, нарушении требований их сохранения или использования. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

Также, КГИОП рассмотрит вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ. Максимальная сумма штрафа по ней может достигать 20 миллионов рублей.

Отметим, что ранее КГИОП уже неоднократно привлекал ООО «Норд отель» к административной ответственности за ненадлежащее содержание федерального памятника. Общая сумма всех штрафов - 900 000 рублей.