Прокуратура начала проверку после обрушения башни дачи Кривдиной

Дача Кривдиной давно находится в аварийном состоянии. Фото предоставлено прокуратурой Санкт-Петербурга.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга начала проверку после обрушения башни дачи Кривдиной в Сестрорецке. Напомним, что 31 июля она частично обрушилась на землю, а некоторая часть строения упала внутрь здания. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

- Прокуратура проверит полноту мер, принятых собственником (ООО «Норд Отель» - Прим. ред) по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. В случае нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.

Дача Кривдиной - федеральный памятник, построенный в 20 веке. В здании живет четвертое поколение семьи Павловых. Собственник объекта давно пытается выселить оттуда жильцов, но они фамильное гнездо покидать не хотят.

Напомним, что КГИОП подаст заявление в полицию на собственника дачи Кривдиной в Сестрорецке.