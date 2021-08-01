Циклонический вихрь накроет Петербург облачной спиралью, мощными ливнями и грозами

В городе ожидаются сильные дожди Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителей Северной столицы продолжают одолевать перепады погоды. Санкт-Петербург после аномальной жары накроет сильными ливнями и грозами. Виной всему циклон из Скандинавии. Об этом сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- 1 августа на синоптическую ситуацию окажет влияние циклонический вихрь, накрывший Скандинавию, - рассказал на своей странице в соцсети Михаил Леус. - Он закроет небо своей обширной облачной спиралью, и вызовет дожди ливневого характера, местами сильные с грозами.

Дожди принесут около 10-15 миллиметров осадков, по области до 20-25 миллиметров.

Однако в городе при этом все же будет тепло. Столбик термометра поднимется до 24 градусов выше нуля, по области до 25 градусов.

Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе изменится на порывистый.