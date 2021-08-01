Петербург стал близок к Москве по числу новых зараженных коронавирусом

Число новых случаев заболевания в Петербурге держится на одном уровне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург продолжает удерживать вторую строчку среди регионов по числу новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки в Северной столице выявили 1911 новых случаев инфекции. Однако город уже близок к Москве, где за последние 24 часа диагностировали 2 тысячи 484 новых заражений.

- За последние сутки от коронавируса в Петербурге скончались 67 человек, - сообщают в оперштабе.

Всего за время пандемии в городе заболели коронавирусом более 530 тысяч человек. Число скончавшихся - более 19 тысяч человек.