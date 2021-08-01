Покупатель открыл стрельбу в магазине в Невском районе Петербурга

Полиция задержала стрелявшего Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге посетитель магазина в Невском районе на улице Караваевской открыл стрельбу из пистолета. В полицию о неадекватном покупателе сообщили очевидцы, которые рассказали, что мужчина бросается на людей и стреляет из пистолета.

- Уже через 20 минут сотрудники полиции были по указанному адресу, где задержали 34-летнего неработающего мужчину, проживающего в соседнем от магазина доме, который с неустановленного оружия произвел пять выстрелов внутри магазина, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате применения оружия пострадавших нет.

Дебошира доставили отдел. Полицейские уточняют, что он был сильно пьян.

Сейчас на него уже составили протокол. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.