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Происшествия1 августа 2021 12:48

Покупатель открыл стрельбу в магазине в Невском районе Петербурга

Пьяный посетитель сделал пять выстрелов
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Полиция задержала стрелявшего

Полиция задержала стрелявшего

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге посетитель магазина в Невском районе на улице Караваевской открыл стрельбу из пистолета. В полицию о неадекватном покупателе сообщили очевидцы, которые рассказали, что мужчина бросается на людей и стреляет из пистолета.

- Уже через 20 минут сотрудники полиции были по указанному адресу, где задержали 34-летнего неработающего мужчину, проживающего в соседнем от магазина доме, который с неустановленного оружия произвел пять выстрелов внутри магазина, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате применения оружия пострадавших нет.

Дебошира доставили отдел. Полицейские уточняют, что он был сильно пьян.

Сейчас на него уже составили протокол. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.