В Петербурге привезли почти 100 тысяч доз вакцины «Спутник лайт»

Спутник-лайт - однокомпонентная вакцина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург доставили крупную партию вакцины «Спутник лайт». Эту прививку отличает то, что человеку не нужно ставить второй укол через несколько дней. Сейчас в город доставили 91 тысячу 800 доз.

- «Спутник лайт» - однокомпонентная вакцина. Она особо рекомендуется для переболевших, однако привиться ей смогут по рекомендации врача и граждане от 18 до 60 лет. Все они получат сертификат о вакцинации, - сообщают правительстве города.

Сейчас в городе эту вакцину получили уже 2 тысячи 371 человек.

- Многие петербуржцы ждали «Спутник лайт», - пояснил губернатор Александр Беглов. - Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел. Она востребована у тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на большие сроки между прививками двумя компонентами.