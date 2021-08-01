Бизнесмен, недовольный пропускным режимом, выстрелил в охрану коттеджного поселка в Ленобласти

Полиция задержала стрелявшего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В коттеджном поселке в деревне Низино Ломоносовского района 39-летний бизнесмен открыл стрельбу по будке охраны из-за пропускного режима. Генеральный директор частной фирмы был недоволен тем, что ему нужно показывать пропуск. Из-за он выстрелил в окно КПП, где находился охранник.

- Мужчины выстрелил из охолощенного пистолета, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В результате применения оружия пострадавших нет.

Полицейские после стрельбы задержали двоих мужчин. Одного из них допросили в качестве свидетеля. Второго задержали. Ему предстоит отвечать по уголовному делу, возбужденному по статье "Хулиганство".