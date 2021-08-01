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Общество1 августа 2021 16:39

Правительство РФ выделило деньги на ремонт фортов «Александр I» и «Кроншлот»

Они будут выделены из резервного фонда
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Деньги выделены для Кронштадта

Деньги выделены для Кронштадта

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство России выделит для Минобороны РФ деньги на реконструкцию фортов в Кронштадте. Бюджетные деньги будут взяты из резервного фонда. Об этом сообщают в Кабмине РФ.

- Деньги будут выделены в целях формирования туристско-рекреационного кластера на территории Кронштадта, - говорится в документе.

Деньги выделят на "реконструкции с элементами реставрации" береговых фортов «Александр I» и «Кроншлот».

Проект был принят правительством 1 августа.