Правительство РФ выделило деньги на ремонт фортов «Александр I» и «Кроншлот»

Деньги выделены для Кронштадта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство России выделит для Минобороны РФ деньги на реконструкцию фортов в Кронштадте. Бюджетные деньги будут взяты из резервного фонда. Об этом сообщают в Кабмине РФ.

- Деньги будут выделены в целях формирования туристско-рекреационного кластера на территории Кронштадта, - говорится в документе.

Деньги выделят на "реконструкции с элементами реставрации" береговых фортов «Александр I» и «Кроншлот».

Проект был принят правительством 1 августа.