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Общество1 августа 2021 18:16

В Шуваловском парке Петербурга нашли нелегальную свалку

Местные жители подозревают мигрантов, которые привозят мусор со стройки
Никита НЕСТЕРОВ
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Свалка в парке Фото: читательница "КП"

Свалка в парке Фото: читательница "КП"

В редакцию «Комсомолки» 1 августа 2021 года обратилась петербурженка Валерия Евлантьева, из окон квартиры которой открывается вид на Шуваловский парк. Девушка пожаловалась, что на протяжении нескольких месяцев неизвестные сбрасывали мусор на территории зеленых насаждений. До недавних пор случаи были единичны, а зафиксировать происходящее ни ей, ни ее соседям нее удавалось. Но в последнее время нарушили осмелели и стали привозить мусор средь бела дня.

- Куча рядом с Заречной улицей появилась зимой. Там стоит ларек, я сначала подумала, что это их мусор и они опять будут его жечь. Однако куча начала расти и к весне стала приличных размеров. Но я ни разу не видела кто привозит мусор. А сегодня заметила небольшой грузовик, потом в течение часа еще один. Судя по всему, таким образом мигранты избавляются от строительных отходов, - предположила Валерия.

Девушка добавила, что уже написала заявление в полицию, однако там ее попросили дождаться пока участковый сам с ней свяжется. Также Валерия намерена обратиться с жалобой в Смольный.