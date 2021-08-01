В Балтийском море утонула 65-летняя туристка из Петербурга

Женщина купалась на необорудованном пляже Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

65-летняя туристка из Санкт-Петербурга утонула во время купания на необорудованном пляже на Балтийском море. ЧП произошло в Зеноградске, когда женщина приехала туда на отдых со своей подругой. Сейчас детали трагедии выясняют следователи.

- Видимых повреждений на теле погибшей не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, -сообщили в СКР по Калининградской области.

После проведения экспертизы родственники займутся доставкой тела в Петербург. Следователи напоминают, что не следует выходить купаться при сильных волнах. Также не стоит забывать и о других правилах безопасности.