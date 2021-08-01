После дождя в Мурино заметили двойную радугу

Двойная радуга над Мурино Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Петербурге и Ленинградской области 1 августа прошли дожди. Кое-где непогода и вовсе разбушевалась. Но 1 августа запомнится жителям Мурино не только ливнями, но и градом. Зато после того, как непогода утихла, в небе над городом появилось сразу две радуги.

К сожалению, долго полюбоваться необычным атмосферным явлением у горожан не вышло. Менее четкая и заметная радуга, попавшая на передний план, продержалась всего несколько минут, а ее более яркая спутница чуть позже растворилась в облаках, которые опять набежали со стороны Петербурга.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что аномальная жара наконец-то покинула Северную столицу. По прогнозам синоптиков в августе средняя температура превысит климатическую норму не более, чем на полтора градуса, а количество осадков станет больше среднего показателя на 15-20 процентов.