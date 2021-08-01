Полиция подтвердила суицид подозреваемого в убийстве матери двоих детей, которую привязали за шею к машине

Женщину убили во дворе дома Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге закончился розыск подозреваемого в убийстве своей 43-летней Анны Парфеновой. Напомним, тело матери двоих детей нашли возле двора у ее дома на Пулковском шоссе. Женщина была привязана шеей к автомобилю. В ее убийстве заподозрили гражданского мужа Николая, с которым она разошлась незадолго до этого. Преступника искали несколько дней.

- Под подозрение попал 45-летний сожитель погибшей, который по оперативным данным скрылся на своем автомобиле «Митцубиси Аутлендер», - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сегодня утром у карьера, расположенного вблизи деревни Таменгонт Ленинградской области разыскиваемый автомобиль был обнаружен.

В салоне полицейские нашли труп Николая. По предварительным данным, он покончил с собой.