«Зенит» забил четыре гола команде главного тренера сборной России - «Ростову»

"Зенит" одержал победу на выезде Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

Футбольный клуб "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" - подопечных Валерий Карпина, который недавно стал главным тренером сборной России по футболу. Матч выдался жарким. Во время игры соперники заколотили друг другу в общем итоге шесть голов. Четыре из них прилетели в ворота противников сине-бело-голубых.

- Дубль Ерохина, а также голы Азмуна и Вендела принесли вторую гостевую победу в РПЛ подряд, - сообщили в "Зените".

За "Ростов" голы забили Николай Комличенко и Максим Осипенко.

Следующий матч "Зенит" проведет в субботу, 7 августа, против «Краснодара».