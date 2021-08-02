Девятилетний мальчик нашел трупы своих родителей в квартире в Петербурге

Мальчик обнаружил тела своих родителей в доме на Авангардной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик обнаружил трупы своих родителей в квартире, где жил вместе с ними. Все произошло днем в воскресенье, 1 августа 2021 года. Ребенок пытался разбудить маму и отчима, однако понял, что те не подают признаков жизни и уже стали холодными. Об этом пишут "Невские новости". Все произошло в квартире дома на Авангардной улице.

- Мальчик позвонил дедушке, но тот ему не поверил. Когда стало ясно, что ребенок говорит серьезно, то в квартиру вызвали скорую помощь и полицию, - пишет издание.

Из-за чего именно произошла смерть двух взрослых людей, пока предстоит выяснить криминалистам и патологоанатомам. Сам же ребенок рассказал, что его родители перед смертью выпивали алкоголь. Где именно те покупали бутылки, ребенок не знает. Известно, что мальчика забрал родной отец.