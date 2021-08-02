МЧС предупредило о сильном ливне в Ленинградской области вечером 2 августа

Ливень и сильный ветер накроют Ленобласть вечером 2 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ленинградскую область надвигается непогода. МЧС региона сообщило, что мощный ливень обрушится на область вечером в понедельник, 2 августа 2021 года, и продлится всю ночь. При этом поднимется сильный ветер.

- Вечером 2 и ночью 3 августа ожидаются сильные дожди. Начиная с 19-22 часов, в западных районах области ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-18 метров в секунду, - сообщили в областном МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение для в Ленобласти будет облачная с прояснением погода. Температура воздуха ожидается до 18-23 градусов тепла, местами до плюс 26 градусов.

Напомним, что на Петербург надвигается шторм из-за приближения циклона Guido. Ветер в городе усилится до 20-25 метров в секунду.