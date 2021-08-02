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Общество2 августа 2021 9:37

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам качества овощей в Петербурге со 2 августа

Также горожане узнают, куда жаловаться на плохие продукты в магазинах
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге заработала "горячая линия" по вопросам качества овощей в магазинах

В Петербурге заработала "горячая линия" по вопросам качества овощей в магазинах

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге начала работать "горячая линия" по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Номер телефона проработает всего с 2 по 13 августа 2021 года. Консультировать горожан будут специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

- Петербуржцы смогут получить рекомендации по выбору овощей, их хранению и сроках годности. А также узнать, куда направлять обращение покупателю, если он нашел в магазине некачественный, просроченный продукт, - рассказали в Роскомнадзоре.

Если посетитель нашел в магазине некачественный продукт, он может предъявить претензию продавцу. Однако если тот не исправил ситуацию в своей торговой точке, то тогда покупатель в праве направить обращение в Роспотребнадзор.

"Горячая линия" будет работать с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефонам:Единый номер - 8(800)55-49-43, специалисты Управления отдела надзора за продукцией в обороте - 8(812) 764-02-39, специалисты Центра отдела гигиены питания - 8(812) 571-60-89.