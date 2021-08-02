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Происшествия2 августа 2021 9:57

Вандал исписал памятник Ленину на Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге

Постамент из рощового гранита становлен у администрации района
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге поймали вандала, исписавшего памятник Ленину

В Петербурге поймали вандала, исписавшего памятник Ленину

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вандал исписал памятник Ленину, установленный на Большом проспекте Васильевского острова прямо напротив районной администрации. Жалоба на надпись на постаменте из розового гранита поступила утром в субботу, 31 июля 2021 года, от 28-летней местной жительнице, работающей инженером в Мариинском театре.

- Петербурженка рассказала, что какой-то мужчина краской из баллончика на постаменте памятника Ленину написал черной краской из баллончика слово "террорист", после чего сбежал, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По факту вандализма сразу же было возбуждено уголовное дело.

На следующий день вечером, 1 августа, полиция задержала подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек. Он проживал в хостеле, расположенном на 11 Линии В.О.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного задержания. Ему грозит наказание от штрафа до ареста на три месяца.