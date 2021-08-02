Александр Беглов поздравил десантников с Днем ВДВ

Беглов поздравил десантников из Петербурга с Днем ВДВ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

2 августа 2021 года Воздушно-десантные войска отмечают 91-летие со дня своего основания. С праздником десантников Санкт-Петербурга поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Поздравляю всех, кто с честью служил и служит в прославленной "крылатой пехоте", с праздником! Мы по праву гордимся нашей военной элитой. Воины-десантники не раз доказывали свою незаменимость. Они выполняли самые сложные операции в горах Афганистана и других горячих точках, - отметил градоначальник.

Беглов напомнил, что в Ленинградском военном округе был создан первый авиамотодесантный отряд. А во время Великой Отечественной войны на Ленинградском и Волховском фронтах защищал родину легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов.

Напомним, что из-за коронавируса в этом году никаких торжественных мероприятий проходить не будет. Однако сами десантники точно соберутся, чтобы отметить праздник. Правда погода на День ВДВ подкачала.