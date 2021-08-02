Уголовное дело возбудили на семиклассника, изнасиловавшего 12-летнего мальчика в парадной дома в Петербурге

На подростка, подозреваемого в изнасиловании ребенка в Петербурге, завели уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело на семиклассника, подозреваемого в изнасиловании 12-летнего мальчика. Мальчик был уже задержан. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 30 июля в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее сына-пятиклассника изнасиловали, - рассказал источник.

Оперативники установили, что в три часа дня пятницы на лестничной площадке пятого этажа дома 44 по 3-й Линии Васильевского острова знакомый пятиклассника, 14-летний мальчик, который учится в седьмом классе коррекционной школы, изнасиловал своего приятеля. После этого подросток сбежал.

Мальчика задержали ночью дома. После оформления в отделение его отдали родителям. Подростку исполнилось летом 14 лет, поэтому он уже несет уголовную ответственность за преступление. Максимальное наказание за изнасилование ребенка - до 20 лет тюрьмы.