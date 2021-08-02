Пьяный мигрант гонял по Петербургу на угнанной из автосалона машине

Работник автосалона угнал машину, чтобы покататься. Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ГИБДД задержали 25-летнего работника автосалона, который решил погонять по Петербургу на клиентской машине. На это мигранта из Узбекистана подтолкнул алкоголь, выпитый в изрядном количестве.

- Нетрезвый сотрудник автоцентра решил покуролесить на клиентском авто по дорогами Приморского района. Взбодрился алкоголем и поехал по Планерной улице. Но, в этот момент мимо проезжал экипаж ДПС ОГИБДД по Приморскому району, который решил проверить автомобиль, шустро выезжающий с парковки автоцентра, - пишет паблик «Дорожный инспектор».

Инспекторы включили мигалки на патрульной машине, но нарушитель решил не останавливаться и дал по газам. Впрочем, погоня оказалась короткой и через пару сотен метров автомобиль остановили.

«Продувка» водителя показала, что алкоголя в крови у него в четыре раза больше минимально допустимой нормы. На мигранта составили пять протоколов за нарушение правил движения и еще один - за нарушение миграционных правил. Кроме того, мужчине грозит и уголовное дело за взятую без спроса чужую машину.