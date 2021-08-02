Более 20 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 2 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшие выходные более 20 тысяч горожан сдали тесты на наличие коронавируса. Об этом в понедельник, 2 августа 2021 года, рассказали в Смольном. Количество обращений в колл-центр по вопросам об инфекции значительно снизилось в сравнению с буднями.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 299 человек. Обработан 6381 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Со 2 августа в Петербурге снова открылись фуд-корты и фуд-плейсы, аттракционы под открытым небом, а также торговые островки в ТЦ. Однако главное условие для их работы - обязательная вакцинация.

Также накануне в город привезли большую поставку вакцины "Спутник Лайт" - почти 100 тысяч доз. Для вакцинации препаратом нужен лишь один укол.