Поезд переехал 43-летнюю женщину в Ленобласти

Поезд сбил пьяную женщину под Токсово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

43- летняя жительница Ленинградской области погибла под колесами товарного поезда. Трагедия произошла в минувшие выходные на перегоне Капитолово-Токсово, где уже не раз гибли люди. Машинист, заметил пешехода на путях и попытался остановить состав, но было слишком поздно.

- Установлено, что погибшая была в состоянии алкогольного опьянения. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте во время приближения состава. Из-за наушников она не смогла вовремя заметить опасность, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, а в Управлении МВД на транспорте в который раз предупреждают жителей Петербурга и Ленобласти о том, что железная дорога является местом повышенной опасности и вести себя там легкомысленно категорически нельзя.