Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 2 августа

Более 1,9 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 2 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге произошел новый рост заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба на понедельник, 2 августа 2021 года, в городе заразились еще 1914 человек, на 0,2 процента больше, чем днем ранее. Подъем заболевания наблюдается уже второй день.

- Количество смертей по сравнению в днем ранее зафиксировано на 10 процентов меньше. На 2 августа от коронавируса погибли еще 60 пациентов. Среды выздоровевших за сутки - 835 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 532 551 человек, выздоровели 506 156 и скончались 19 372 пациентов.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 2 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Напомним, что со 2 августа в Петербурге снова начали работу фуд-корты и торговые "островки" в торговых центрах. Также открылись аттракционы под открытым небом.

Кроме того, в Петербург приехала большая поставка вакцины "Спутник Лайт" - почти 100 тысяч доз. Преимущество препарата в том, что вакцинация происходит при одном уколе, а не двух.